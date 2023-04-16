KIŞIN DOĞANLAR ZORLUKLARLA DAHA ÇOK KARŞILAŞABİLİYOR

Kış aylarında doğanlar depresyona daha meyilli. Kış aylarında doğan insanlar karşılaştıkları zorluklar nedeniyle daha yüksek psikolojik rahatsızlıkları gösterebiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, kış ayında doğan bebekler sonbaharda doğanlara göre daha az sinirli. 2015 yılında üç yüz ünlüyle yapılan küçük bir araştırmada, Ocak ve Şubat ayları, ünlü olmak için en avantajlı aylar olarak görülmüş. O aylarda yaratıcılık ve problem çözme gibi işlevlerin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Edinilen bu bilgiler elbette doğum ayınızın bir hastalıklara yatkın olduğunu belirlemez daha çok yaşadıklarınıza bağlıdır.

Kaynak: Half as Insteresting