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Burcunuz size hayat mottonuzu fısıldıyor

Her burcun kendine göre iyi veya kötü özellikleri bulunur. Bunu uzun uzun anlatmak yerine bir cümleyle kendinizi anlatabilirsiniz. İşte, hayatınızı özetleyen burç mottonuz...

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  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    İKİZLER

    "Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir."

    Halk insanı dediğimiz sizsiniz. Farklı türde arkadaşlarınız var ve onları oldukları gibi kabul edip seviyorsunuz.

    Sevdiklerinize her zaman daha fazlasını vermeye çalışıyorsunuz ve eğer mutluysanız, hiç düşünmeden mutluluğunuzu paylaşırsınız. 
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    YENGEÇ

    "Kalbini takip et ama beynini de yanında götür."

    Bu kadar şefkatli, sevgi dolu ve empati yeteneği yüksek olan biri olmanız gerçekten harika ama bazen bu dünya için fazla iyisiniz. Duygularınızı körü körüne takip ediyorsunuz; aşk ve değer verdiğiniz insanlar için her şeyi yaparsınız.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    ASLAN

    "Harika ol. Hayatı dolu dolu yaşa. Yıldızları hedefle ve asla yetinme."

    Aslanlar, herkesin ilgi odağı olmayı gerçekten çok sever. Baskın, gürültülü, açık sözlü ve genel olarak harika olmak doğanızda var. Potansiyelinize ulaşmak ve her anı değerli kılmak istiyorsunuz.

    En özgüvenli burçlardan birisiniz. Kıymetinizi biliyorsunuz bu yüzden ne hayatta ne de aşkta daha azına razı oluyorsunuz. 
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    BAŞAK

    "Ne istediğimi biliyorum ve onu elde edeceğim."

    Azimlisiniz ve gerçekten bir şeyi kafana koyduğunuzda sizi hiçbir şey durduramaz. Hedefleriniz ve oraya nasıl ulaşacağınıza dair bir planınız var.

    Size "bunu yapamazsın" diyen birine tek diyeceğiniz şey "beni izle" olur. Öte yandan, size inanan ve sizi destekleyen insanlara çok değer veriyorsunuz. Onlar, her zaman önceliğiniz.  
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    TERAZİ

    "Hayat dengeden ibarettir."

    Hayatınızda uyumu seviyorsunuz, bu yüzden iş arkadaşlarınız ve aileniz arasında denge kurmaya çalışıyorsunuz. Sevdiğiniz insanlar için her şeyi yaparsınız ama ihanete dayanamazsınız.

    Naziksiniz ama insanların sizi taciz etmesine izin vermiyorsunuz. Küçük şeylerde neşe buluyorsunuz ve büyük başarılarda bile alçakgönüllüsünüz. Herhangi bir çatışma durumunu kolayca çözebilir ve barışı yeniden sağlayabilirsiniz.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    AKREP

    "Aşkta ve savaşta her şey mübahtır."

    Sloganınız kötü davranışınızı haklı çıkarmak için değil; bir aşık ve savaşçı özünüzü karakterize etmek için var. Dostlarınızı yakın, düşmanlarınızı daha yakın tutuyorsunuz.

    İyi bir stratejistsiniz ve her zaman bir adım öndesiniz. Hem aşkta hem de savaşta asla tüm kartlarınızı masaya koymayacaksınız.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    YAY

    "Hayattan en iyi şekilde yararlanmanın yolu, ona bir macera olarak bakmaktır."

    Rutin sizin için sıkıcı ve öldürücüdür. Maceraları seviyorsunuz ve nereye giderseniz gidin onları yaratıyorsunuz. Harika bir hikâye anlatıcısısınız ve mükemmel iletişim becerileriniz var.

    Geniş ilgi alanlarınız nedeniyle, hemen hemen herkesle ortak bir zemin bulabilirsiniz. Bu da yetmezmiş gibi, kusursuz bir mizah anlayışınız var ve insanları size çeken de bu.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    OĞLAK

    "Sıkı çalış. Çok sev."

    Azimlisiniz ve hayat ne kadar zor olursa olsun her zaman iyimser bir bakış açısıyla ilerliyorsunuz. Çok çalışmaktan korkmuyorsunuz bu yüzden başarılı oluyorsunuz.

    İşkolik olmanın eşiğinde olsanız bile, kalbinize yakın olan insanların önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden onlara yeterli vakit ayırdığınıza emin olmalısınız. 
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    KOVA

    “Ben özgür bir ruhum. Ya yerden bana hayran ol ya da benimle uç ama asla beni kafeslemeye çalışma.”

    Özgür bir ruhunuz var, geleneklere boyun eğmiyorsunuz ve toplumsal kuralları pek umursamıyorsunuz. Siz bir asisiniz ve bunu yüksek sesle söylemekten korkmuyorsunuz.

    Çok zekisiniz, kapana kısılmış ve boğulmuş hissederseniz kaçarsınız bu yüzden özgürlüğünüzü tehlikeye atmadan sizi sevecek bir partner arıyorsunuz.

    İnsanları oldukları gibi kabul ediyorsunuz ve eğer hayatınızın bir parçası olmak istiyorlarsa, aynısını sizin için yapmak zorundalar.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    BALIK

    "Mantık seni A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere."

    Sürekli olarak hayal ile gerçek arasında bir yerdesiniz. Şefkatli ve hassassınız ve sık sık duygularınız sizi bunaltıyor.

    Bununla birlikte, derinden hissetme yeteneğiniz, yaratıcı yönünüz için bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor. Her zaman başkalarının sorun gördüğü yerde çözümler görüyorsunuz.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    KOÇ

    "Dur, nefes al ve gerekirse ağla ama devam et."

    Asla pes etmiyorsunuz ve ne olursa olsun ilerlemeye devam ediyorsunuz. Hayatın inişli çıkışlı olacağını ve aksiliklerin kaçınılmaz olduğunu biliyorsunuz ama onların seni alt etmelerine izin vermiyorsunuz.

    Cesursunuz ve zorluklardan korkmuyorsunuz. Tutkulu ve motivesiniz, bu yüzden doğuştan bir lidersiniz.
  • 12 burca göre hayat mottaları! İşte burçların hayat sloganları

    BOĞA

    "Büyük hayal kur, sıkı çalış, odaklan ve etrafını iyi insanlarla çevrele."

    Çok çalışmaktan ve hayallerinizi gerçekleştirmekten korkmuyorsunuz. Hiçbir şeyin bir gecede olmadığını biliyorsunuz ama her geçen gün hedeflerinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz.

    İşkolik olma riskiyle karşı karşıya olsanız bile, kalbinizde taşıdığınız insanlar için her zaman vakit bulursunuz. Her şeyden bağımsız olarak, sizi zengin yapanın onlar olduğunu bilirsiniz.

    Kaynak: Herway

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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