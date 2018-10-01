Evlilik yıl dönümünde eşine böbreğini hediye etti

01.10.2018 - 17:16 | Güncelleme: DHA

Antalya'da 16 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Metin Polat'a, eşi Mukadder Polat evlilik yıl dönümlerinde böbreğini verdi. Polat'ın 28 yıllık hayat arkadaşı, 4 çocuğunun annesi Mukadder Polat, eşine böbreklerinden birini verme kararı aldı. Çiftin evlilik yıl dönümü olan 20 Eylül'de yapılan nakille Mukadder Polat'ın böbreği eşine başarıyla nakledildi

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Antalya'da 16 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Metin Polat'a (50), eşi Mukadder Polat (43) evlilik yıl dönümlerinde böbreğini verdi.

DHA'nın haberine göre; Van Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Metin Polat'a, 16 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığı her geçen gün ilerleyen Metin Polat, tedavisine devam edebilmek için Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorları böbrek nakli yapılmaması durumunda diyaliz tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine Polat'ın 28 yıllık hayat arkadaşı, 4 çocuğunun annesi Mukadder Polat, eşine böbreklerinden birini verme kararı aldı. Çiftin evlilik yıl dönümü olan 20 Eylül'de yapılan nakille Mukadder Polat'ın böbreği eşine başarıyla nakledildi.

DİYALİZ YA DA NAKİL SEÇENEKLERİ VARDI

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaklaşık 1 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek tedavisine başlanan Metin Polat'ın diyaliz ya da böbrek nakli seçenekleri olduğunu söylediklerinde eşi Mukader Polat'ın "Hemen verici olmak için işlemleri başlatalım" dediğini söyledi. Başhekim Aydınlı, "Yaklaşık 1.5 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdiğimiz hastalarımızın sağlık durumları çok iyi. Her ikisinin de evlerine gitmeleri yönünde karar verildi. Takipleri yapılıyor" dedi.

'ÇOK ANLAMLI HEDİYE'

Yaklaşık 16 yıldır tedavi gördüğünü, ancak son dönemde olumlu yanıt alınamayınca doktorlar tarafından diyaliz tedavisi ya da nakil önerildiğini aktaran Metin Polat, "Yıllardır süren tedavimde başarı elde edilemedi. Belirli süre sonunda artık tedavi olamadığımı gören doktorlarım, diyalize girmeden nakil olursam sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi. Eşim de bir böbreğini vereceğini söyledi. Tahliller yapıldı. Nakil tarihi belirlendi. Eşim nakil tarihinin evlilik yıl dönümümüzle aynı güne rastladığını, bana evlilik yıl dönümü hediyesi yaptığını söyledi. Tabi ki benim için de çok anlamlı bir hediye oldu. Şu an sağlığım yerinde, tedavimizi gerçekleştiren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN ANASI, GÖNLÜMÜN SULTANI'

Herkesi organ bağışına davet eden Polat, "Öldükten sonra bedenimiz toprak olacak. Organlarınızı bağışlarsanız sizin sayenizde insanlar hayata tutunacak. Böbrek bağışlayanın sağlık sorunu olmadığını görüyorsunuz. Eşim iki günde toparlandı. Organ bağışı yapanın 'Sağlığıma bir şey olur mu' diye düşünmemesi gerekir. Eşime çok teşekkür ediyorum. Kendisi çocuklarımın anası, gönlümün sultanıdır" diye konuştu.

'BAŞKASININ VERİCİ OLMASINA RAZI OLMAZDIM'

Eşine evlilik yıldönümleri günü olan 20 Eylül'de bir böbreğini vererek onu hayata bağladığını söyleyen Mukader Polat ise "Eşimin diyalize girmesine gönlüm razı olmadı. Çektiği sıkıntıları görüyordum. Diyalize giren hastaların yaşadıklarını da iyi bildiğim için, çocuklarımın babasına evlilik yıldönümümüzde bir böbreğimi vererek hayata bağlanmasını sağladım. Bir başkasının verici olmasına izin veremezdim. İkimiz de sağlıklıyız, her şey yolunda" dedi.

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