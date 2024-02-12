Evlilikte saklı detaylar: Evli çiftlerin komik anlarının fotoğrafları
Evli insanlar günlük hayatlarında ev içerisinde bazı sorunlar yaşayabilirler. Evlenmeden önce çiftler birbirini tanısa da ev içinde davranışlar farklılaşabilir. Bu tarz davranışlara mizahi bir şekilde yaklaşmak ise çiftlerin yakınlaşmasını sağlayabiliyor. İşte, sizin için evli çiftlere dair komik anların fotoğrafları!
Evlilik, iki kişinin bir araya gelerek hayatlarını birleştirdikleri bir maceradır. Birçok çift, evliliklerinin ilk zamanlarında eşlerinin bilmedikleri tuhaf veya komik yönlerini keşfederler. İşte, tuvalet kapağını indirmemekten tostu nasıl kestiklerine kadar komik anlarla dolu olan fotoğraflar ve paylaşanların yorumları...
''Karım alışveriş merkezine gitmişti ve banyo için 'keyfini çıkar' yazan bir duvar dekorasyonu almış, ne diyeceğimi bilmiyorum.''
''Kocamdan kremayı çırpmasını istemiştim, garip sesler duyunca mutfağa gittim ve bu anla karşılaştım.''
''Eşimin Stranger Things dizisindeki Vecna kılığında hamilelik fotoğraf çekimine bakın!''
''Kocama bir kedi istediğimi söylemiştim, geçen gün aldığı hediyelerden birisinin üzerine bu etiketi koymuş...''
''Sanırım hâlâ bu evlilik olayına alışmaya çalışıyorum aksi halde eşim klozetin üzerine 'beni aşağı indir' etiketi yapıştırmazdı.''
''Karım garajdaki spor salonu için bir ayna çıkartması aldı. Harika görünüyor, her baktığımda gülüyorum.''
''Kocamın bana yaptığı ünlü ressam Van Gogh çizimli doğum günü pastasına bayıldım!''
''Yaptığım sandviçten dolayı karım bana kızdı. Nedenini anlayamıyorum.''
''Kocam çamaşırları yıkadı.''
''Eşim ve kızım aldığım yapbozun çok sıkıcı olduğunu söylemişlerdi ve son 20 dakikadır 'ilgilenmedikleri' o yapboz ile uğraşıyorlar.''
''Düğünümden komik bir fotoğraf buldum. İlk fotoğrafta kayınvalidem kocama torun istediğini söylüyordu ve alttaki fotoğraftaki hali onun tepkisiydi.''
''Kocam ve benim bir kedimiz yok ama bir tane almayı düşünüyorduk. Dışarı çıkınca kendimizi bunları alırken bulduk, sanırım artık istemesek bile bir kedi almamız gerekiyor.''
''Karım kurabiyeleri dikiş setine sinsice sakladığını düşünüyordu ama onları buldum.''
Kaynak: Reddit