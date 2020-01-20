AA

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kampanya yöneticiliğini yürüttüğü Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS),3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde başkan adayının Luis Arce olduğunu duyurdu.

Parti yöneticileriyle uzun süren bir toplantı yaptıklarını belirten Morales, "MAS ve Birlik Paktı yöneticileri liderleriyle yapılan 2 günlük yoğun tartışmaların ardından seçimleri kazanacağımız birlik formülü seçildi. Luis Arce Catacora Devlet Başkanı, David Choquehuanca Devlet Başkanı Yardımcısı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Morales'e yakın isimlerden 57 yaşındaki Arce, Morales'in devlet başkanlığı yaptığı 3 dönemde de belirli sürelerle Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Bu arada, cuma günü, aralarında MAS milletvekillerinin bulunduğu Birlik Paktı'na yakın isimler, genel seçimlerde MAS'ın devlet başkanı adayının David Choquehuanca olacağını ifade etmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve MAS partisi yöneticilerinden Eva Copa, partinin Morales ile görüşen eyalet yöneticilerini eleştirmişti. Copa, Morales'in seçimlerde yarışacak adayı kendisinin açıklayacağını söylemesinin ardından, adayların Bolivya'dan seçileceğini açıklamıştı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.