Sıklıkla duyduğumuz bir yönetim sistemi olan eyalet sistemi, bir zamanlar Osmanlı Devleti'nin bölgelere vali ve kadı ataması şeklinde yürütülüyordu ancak bu sistem artık Türkiye'de kullanılmıyor. Peki, eyalet sistemi nedir? Hangi ülkelerde eyalet sistemi vardır? Detaylara bakalım...

Eyalet sistemi; çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan bölgelerdir. Bu bölgeler, kendi iç işlerinde bağımsız olsalar da ana merkeze yani ülkenin genel hukuk sistemine de bağlıdır.

Bu sistemin amacı; genişleyen topraklarda yaşayan farklı kültürlerin bir arada yaşamasını sağlamak ve bir bütün oluşturmaktır.

HANGİ ÜLKELERDE EYALET SİSTEMİ VARDIR?