Olay, öğle saatlerinde Eyüpsultan Nişanca Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. sınıf öğrenicisi 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir sınıf içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda yere yığıldı. Bu sırada dili boğazına kaçan ve nefes alamayan küçük çocuğa müdahale eden öğretmenleri daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Azra Zeynep’e müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere yanıt vermeyen Demir hayatını kaybetti. Azra Zeynep Demir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis ekipleri okula gelerek incelemelerde bulundu. Okul çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken ekipler okul içerisinde arama çalışması yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.