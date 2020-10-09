Dün gece yeni teklisi Allah'ından Bul'u dinleyicilerine sunan Ezhel sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Yaptığı şarkılarla müzik listelerinden inmeyen Ezhel kimdir? Ezhel'in gerçek adı nedir? Ezhel nereli ve kaç yaşında?

EZHEL KİMDİR ?

Ezhel veya gerçek adıyla Ömer Sercan İpekçioğlu 1 Temmuz 1991'de Çankaya, Ankara'da doğdu. Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarı. 2017'de yayımladığı ilk stüdyo albümü Müptezhel ile tanınmaya başlayan İpekçioğlu, Türkçe rap sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden biri olarak tanımlanıyor.

12 yaşında iken rap müzik ile ilgilenmeye başlayan İpekçioğlu, 15 yaşındayken liseyi bırakıyor. CJ, Ice ve Ais Ezhel isimleri altında müzik kariyerine başlayan İpekçioğlu, ilerleyen dönemlerde Ezhel adını benimsedi. 2017'de ilk stüdyo albümü Müptezhel'i yayınladı ve bu albümün ardından geniş kitleler tarafından dinlenmeye başladı. 2018 Mayıs ayında tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için çeşitli müzisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kampanyalar başlatıldı ve sosyal medyada destek gördü. Aynı yılın Haziran ayında İpekçioğlu'nun beraatine karar verildi. İlerleyen dönemlerde çeşitli singlelar ile Lights Out ve Made in Turkey albümlerini yayınladı.

ERKEN HAYATI VE EĞİTİMİ

Babası İpekçioğlu 1 yaşında iken annesini terk etti ve başka bir kadınla yaşamaya başladı, daha sonra ise çift boşandı. Profesyonel halk dansçısı olan ve Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu üyesi annesi Ulya Turgut ile birlikte çocukluğunu Cebeci semtinde geçiren İpekçioğlu, anneannesinin ölümünün ardından Ankara'nın Kırkkonaklar, Yenimahalle ve Kolej gibi çeşitli semtlerinde annesiyle beraber yaşadı.

İpekçioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü. Bir röportaj sırasında TED'e burs ile girdiğini, ancak daha sonra derslerinin kötüleştiğini belirtmişti. 5. sınıfta iken MTV vasıtasıyla rap müzikle ilgilenmeye başladı. Bu dönemde 50 Cent, Ceza ve Eminem'in başrolde yer aldığı 8 Mil filminden etkilendi. İlk başta yabancı rap sahnesi ile ilgilenmiş İpekçioğlu daha sonra Türkçe rape de ilgi duymaya başlamıştır. İlerleyen dönemlerde devlet lisesine geçiş yapan İpekçioğlu 15 yaşında liseyi terk etti.