Faciaya 41 metre kala!

ABD ve Çin donanması arasında geçtiğimiz geçtiğimiz pazar günü Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimle ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Çin'in savaş gemisi Lanzhou ile ABD destroyeri USS Decatur'un birbirlerine 41 metreye kadar yaklaştıkları ve iki geminin de güdümlü füze yüklü olduğu belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çin'in Spratlys adaları üzerindeki egemenliğini koruduğu belirtildi. Pekin yönetimi, ABD'yi 'seyrisefer serbestisi' bahanesiyle provokasyon yaratmakla suçladı.

İki ülke arasında ticaret savaşlarıyla birlikte başlayan gerilim, diplomatik ve askeri alanlara da sıçradı. Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimin ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Ekim ayında Pekin'e yapacağı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

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