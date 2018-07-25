Fahrettin Altun, bugün Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi. Akademik kariyeriyle dikkat çeken Fahrettin Altun, bir dönem TRT'de de görev aldı. İşte Fahrettin Altun'un hayatı ve yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na dair detaylar...

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan Fahrettin Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Altun Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitapları kaleme aldı.

Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Ayrıca The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık (İletişim Yay, 2016); Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (Kaknüs Yay., 2016) gibi kitaplara bölüm yazdı. Burhanettin Duran ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016), İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile 15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası başlıklı kitapları derledi. Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. SETA İstanbul’un Genel Koordinatörlüğünü yürüten Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri şöyle sıralandı:

"Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak. Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak. Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak. Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek. Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek."

Başkanlık, Kamu Diplomasi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği 8 hizmet biriminden oluşacak.

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