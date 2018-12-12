Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Almanya'dan döndü

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, bebeklerinin doğumu için gün sayıyor. Bir aylığına Almanya'ya giden ikili, Türkiye'ye döndü. Burak Özçivit, bebeğin ismiyle ilgili soruları, "Bebeğin adı belli ama bunu sizinle paylaşmamızı beklemeyin" şeklinde yanıtladı