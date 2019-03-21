Burak Özçivit: Didem Soydan'dan haberim yok, ne demiş ki?

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan'a Instagram hesabı açması üzerine Didem Soydan, "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı!" demişti. Didem Soydan'ın açıklamaları sorulan yakışıklı oyuncu, "Didem Soydan mı? Haberim yok, ne demiş ki?" diyerek konuyu bilmediğini söyledi