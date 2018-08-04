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"HİÇBİR ŞEYDEN ZEVK ALAMIYORUM"

Doktoruna içini döken Burak Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi.