Burak Özçivit reklamdan kazandı, arabaya yatırdı

Burak Özçivit, kısa bir süre önce bir markanın reklamında oynamıştı. Özçivit, kendine 1998 model üstü açık Mercedes, eşi Fahriye Evcen'e ise ilk evlilik yıldönümlerinde 500 bin lira değerinde Mercedes hediye etti. Özçivit, 2 aracı için evinin yakınlarındaki bir otopark ile anlaştı