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Faruk Özlü kimdir? Ak Parti Diyarbakır Belediye başkan adayı Faruk Özlü

Ak Parti Diyarbakır Belediye başkan adayı Faruk Özlü oldu. Yerel seçimler öncesi konuşulan isim Faruk Özlü'nün başkan adaylığı kesinleşti. Peki Faruk Özlü kimdir? Eskiden hangi görevlerde bulundu?

24.11.2018 - 16:56 | Güncelleme:

Faruk Özlü, Ak Parti Diyarbakır Belediye başkan adayı oldu.

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk Özlü 19 Kasım 1962 tarihinde Düzce'de doğdu. Türk siyasetçi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanlık görevini Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde 24 Mayıs 2016 tarihinden beri sürdüren Özlü, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili olarak meclise girmiştir.

Politikaya girmeden önce Özlü, birçok önemli ve büyük projede yer almıştır. 10 Şubat 2015 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için Müsteşar Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Faruk Özlü 19 Kasım 1962 tarihinde Ahmet ve Behiye çiftinin çocuğu olarak Düzce'de doğdu. Düzce Lisesini bitirmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) Makine Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Yüksek lisans ve Doktora yaptı. Ardından İspanya'da Proje Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

Kariyerine 1987 üniversite öğrenimini tamamladığı okulda Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı'nda Sözleşmeli Personel ve Mühendis olarak görevlendirildi. Aynı kurumda sonradan Uzman, Proje Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türkiye'nin ilk milli tasarımı ALTAY, ülkenin ilk insansız hava aracı ANKA ve üretilen ilk milli gemi MİLGEM projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı.

Kariyeri boyunca birçok önemli ve büyük projede yer aldı. Birçok şirkette Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 10 Şubat 2015 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için Müsteşar Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili aday adayı olan fakat meclise giremeyen Faruk Özlü, hiçbir partinin iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi. Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Faruk Özlü, Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi.

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