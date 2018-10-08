Fas'ın başkenti Rabat'ta iş isteyen görme engelli kişi, Dayanışma ve Aile Bakanlığı binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. Görme engelli raporu bulunan ve kendilerine iş verilmesi için Bakanlık binasının çatısına çıkan 45 kişiden biri olan Sabir Lahlui buradan düşerek yaşamını yitirdi.

Görme Engelli Raporu Bulunan İşsizler Ulusal Koordinasyonu Üyesi Abdullah et-Tunusi yaptığı açıklamada, Lahlui'nin telefonla konuştuğu sırada binanın çatısından düştüğünü ve olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

AA'nnı haberine göre; olayla ilgili Fas makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı. Koordinasyona üye görme engelli 45 kişi 26 Eylül'de bakanlık binasını basarak üst kata çıkmış ve iş verilmezse kendilerini yakma tehdidinde bulunmuştu.

Görme engelliler, geçen pazar günü, İçişleri Bakanlığı ile Dayanışma ve Aile Bakanlığıyla yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığını açıklamış ve başlarına gelebilecek kazalardan yetkilileri sorumlu tutmuştu.

Eylem yapan görme engelliler, hükümetin sunduğu "kamu kuruluşlarında yüzde 7 oranında görme engelli çalıştırılması kanununun 2019'da aktif hale getirilmesi ya da görme engellilere küçük ölçekli işletmelerde iş verilmesi" yönündeki teklifi kabul etmemişti.

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