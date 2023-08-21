7 Şurada Paylaş! "1851 TARİHLİ BİR BELGEDE BU SARNICA RASTLIYORUZ" Karadeniz Medresesi Sarnıcı'nın Çifte Baş Kurşunlu, Çifte Ayak Kurşunlu medreselerinden başlayarak Fatih Camii avlusunun kuzeybatısına doğru uzandığını anlatan Fidan, "1851 tarihli bir belgede bu sarnıca rastlıyoruz. Ancak 19. yüzyılda tarihlenen vakıf su yolları ve Pervititch haritalarında ayırt edici bir biçimde çizilmediğini görüyoruz. Bu da bize bu dönemde kullanılmadığını ifade ediyor" diye konuştu.

8 Şurada Paylaş! Sarnıçla ilgili 1939'da mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen ile yazar Halim Baki Kunter'in tespitlerinin olduğunu belirten Fidan, buna göre sarnıçta moloz ve ağaç köklerinin bulunduğunun, havasız ve kokulu vaziyette olduğunun yazıldığını aktardı.