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Fatih Portakal istifa etti

Fatih Portakal, uzun süredir ana haberi sunduğu Fox TV ile yollarını ayırma kararı aldı. Portakal yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi

Fatih Portakal
HABERTURK.COM

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Portakal, twitter hesabından yaptığı açıklamada "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim Fox Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" dedi. Fox TV de bir açıklama yaparak Portakal'a teşekkür etti ve farklı yorumlara itibar edilmemesini istedi.

ZEYREK: KİM GELECEK BİLİYORUM

Dün akşam yayınlanan Habertürk Gündem programına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, "Konu ile ilgili gelişmeleri biliyorum ama o kanalda sözleşmeli şekilde yorum yapan çalışanım. Fatih Portakal'ın yerine kimin geleceğini de biliyorum" dedi. O ismin kim olacağının sorulması üzerine Zeyrek, kanalın yöneticilerinin açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya'ya gitti. 1997'de Türkiye'ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV'de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D'de görev alan Portakal, 2010'da Fox TV'ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013'ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı.

Armağan Toper ile evli olan Portakal'ın "Ses'siz" ve "Aklımla Dalga Geçme" adlı kitapları da bulunuyor.

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