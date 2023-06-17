Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini Mahir Bey bana ulaştırır ulaştırmaz 'Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim.