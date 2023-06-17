Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmed madalyonu, Panorama 1453 Tarih Müzesi´nde sergilenmeye başladı. Fatih Sultan Mehmed'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun katılımıyla ziyarete açıldı

ABONE OL
DHA
  • Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

    Ocak 2023'te Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Zeytinburnu'ndaki Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
  • Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

    Fatih Sultan Mehmet madalyonuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mahir Polat bilgi verdi.
  • Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

    Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini Mahir Bey bana ulaştırır ulaştırmaz 'Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim. 
  • Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

    Gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk. Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunun ki yine İtalyan ressam Costanzo da Ferrara'nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını, bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. 

     
  • Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalyası Panorama 1453 Müzesi'nde

    Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Burası anlamlı bir yer. Fetihi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.