DHA

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman 21 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale adlı müzayedeye çıkıyor.

BİSMİLLAH İLE BAŞLIYOR

DHA'nın haberine göre 'Bismillah' ile başlayan fermanın Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazıldığı biliniyor. Merhum Zağanos Paşa'nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilirken yazıların altında fermana tanık olanların imzası bulunuyor.

Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası ve son satırda da tarih yer alıyor 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda Fatih Sultan Mehmed'in koruma altına aldığı bölgelerden bahsediliyor.

Fermanda Zağanos Paşa'nın Balıkesir'de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı'na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir'e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir'de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Fermanda tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları'nın da onayları var.

AÇILIŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin pound (980 bin TL) olduğunu ifade etti.