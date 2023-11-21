Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı!

4 Şurada Paylaş!







Fatih Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Kuledeki müzeye dönüştürme çalışmalarının inceleyen Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa'da Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum.

5 Şurada Paylaş!







Restorasyonu tamamlanan kule, şehrin kimliğine uygun şekilde teşhir-tanzim çalışmaları yapılacak. Yapı, bakanlığımız, valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek. Müzemizde özellikle Saray-ı Amire'yi anlatacağız. Bu yapının şehrimize kazandırılması tarihimiz, kültürümüz için önemli olduğu kadar şehrin turizmi açısından da çok önemli.