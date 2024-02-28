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        Haberler Yaşam Fatih'teki Bulgur Palas, yaşam merkezi olarak hizmete açıldı

        Fatih'teki Bulgur Palas hizmete açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Bulgur Palas, yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:09
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        Fatih'teki Bulgur Palas'ın önünde yapılan açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihe sahip çıkmanın uygarlığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

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        İstanbul gibi kadim bir şehirde tarihe sahip çıkmanın aynı zamanda çok özenli davranmayı da gerektirdiğini dile getiren İmamoğlu, "Mutlaka bilimin, uzmanlığın yol göstericiliğinde hareket etmelisiniz" dedi.

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        İmamoğlu, Bulgur Palas'ın uzun yıllar Osmanlı Bankası'nın arşivinin bulunduğu depo olarak kullanıldığını anlatarak, bu binayı 2021 yılında satın alıp restorasyon yaptıklarını kaydetti.

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        İnsanların Yenikapı'dan, metro durağından ve tramvaydan yürüyüp binaya ulaşabileceğini aktaran İmamoğlu, bölgede yürüyüş alanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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        Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, açılışın ardından Bulgur Palas ve çevresini gezdi.

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        #Bulgur Palas
        #Fatih
        #yaşam merkezi
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