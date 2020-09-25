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Fatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan oldu

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin yarışmasına jüri olan Ürek, "Yeni kanal, yeni program ve yeni heyecan oldu. Harika bir ortam, harika bir ekiple eğlenceli, keyifli bir sürece başladık" dedi

Fatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Fatih Ürek, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de jüri olan Ürek, "Yeni kanal, yeni program ve yeni heyecan oldu benim için de bu değişiklik. Harika bir ortam, harika bir ekiple eğlenceli, keyifli bir sürece başladık" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde konserlerin iptal edilmesiyle ilgili konuşan 54 yaşındaki şarkıcı, şunları söyledi:

Tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Konser demek sadece şarkıcının para kazanması demek değil. Arkada kocaman bir ekip var. Orkestra var, mekan var, mekan ve organizasyon çalışanları var. Bu süreç, tüm bu organizasyonu durdurdu. Tabii ki sağlık söz konusu olunca hiçbir şey bunun önüne geçemez. İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız.

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