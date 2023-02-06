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Haberler Gündem Fay hattı | Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Gölcük depreminden daha büyüktü! Son 100 yılın 2. büyük depremiydi! 4-5 metrelik kayma oldu!"
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Gölcük depreminden daha büyüktü! Son 100 yılın 2. büyük depremiydi! 4-5 metrelik kayma oldu!"

Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 10 kentimizi vurdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin büyüklüğünü, "7.4'lük bir depremdi ve 4-5 metrelik bir yer değiştirme yaşandı. Gölcük depreminden daha büyüktü ama artımız şu Gölcük merkezli depremde nüfus yoğunluğumuz daha fazlaydı ve buna bağlı can kaybımız yüksekti. 1939'daki, 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminin ardından son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi yaşadık. Bilim insanlarının beklediği bir depremdi" dedi

Fay hattı | Prof. Dr. Hasan Sözbilir:
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Türkiye, çok büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem yürekleri yaktı.

PAZARCIK DEPREMİ NE ANLATIYOR?

İzmir Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi (DE&Uuml;) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) M&uuml;d&uuml;r&uuml; ve Jeoloji M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Hasan S&ouml;zbilir.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Pazarcık depreminin ne anlattığı Habertürk okurlarına anlattı. İşte Sözbilir'in çarpıcı tespitleri...

"2 YIL ÖNCE HATLARDAN BİRİ KIRILMIŞTI"

Bu fotoğraf, Hatay Reyhanlı'da &ccedil;ekildi.
Bu fotoğraf, Hatay Reyhanlı'da çekildi.

"Deprem, Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti. Doğu Anadolu Fay hattı, 6 tane fay parçasından oluşuyor. Bu fay parçaları, birbirinden farklı zamanlarda deprem üretebilecek hatlar. İki yıl önce 6.8'lik Elazığ depreminde bu fay hatlarından biri kırılmıştı.

"KIRILAN FAY, PAZARCIK-TÜRKOĞLU SEGMENTİNDE"

Her fayın kendine göre bir deprem üretebilme aralığı var. Kırılan fay parçası Pazarcık Türkoğlu segmentinde yer alıyor.

"ARTÇILAR BAŞKA FAYLARI ETKİLEYEBİLİR"

Bu parçanın kırıldığı görülüyor. Ancak bununla birlikte başka fay hatları da kırılmış olabilir. Meydana gelen artçılar geniş alanlara yayıldığı için başka fay hatlarını etkileyebilir.

"4-5 METRELİK YER DEĞİŞTİRME YAŞANDI"

Fayın niteliği saptandı sol yanal doğrultu atımlı bir fay. 7.4'lük bu depremle, 4-5 metrelik bir yer değiştirme söz konusu. Onu arazide ölçmek için gideceğiz.

"FAYIN KIRILMA BOYUTUNU ARAŞTIRACAĞIZ"

Uluslararası sismoloji merkezleri depremin büyüklüğünü 7.8 olarak verdi. Çok büyük bir fay kırıldı ve ciddi anlamda bir yıkım var. Biz fayın kırılma boyutunu araştıracağız.

"GÖLCÜK DEPREMİNDEN DAHA BÜYÜKTÜ"

1999 Gölcük depreminden daha büyüktü ama artımız şu; Gölcük merkezli depremde nüfus yoğunluğumuz daha fazlaydı ve buna bağlı olarak maalesef can kaybımız yüksekti. Burada nüfus yoğunluğumuz daha az.

"SON 100 YILIN 2. BÜYÜK DEPREMİNİ YAŞADIK"

1939'daki, 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminin ardından, son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi yaşadık. Bilim insanlarının beklediği bir depremdi.

"18 FAY HATTINDA KIRILMA BEKLENİYOR"

Türkiye'de 20 fay hattında kırılma bekleniyordu. 6.8'lik Elazığ ve 7.4'lük Pazarcık'ın ardından bu sayı 18'e düştü. Bununla birlikte; Hatay'dan geçen parça da uzun zamandır deprem üretmiyor. Sismik boşluk sınıfında değerlendirilen İstanbul'un güneyinde de bir hat var.

Bingöl tarafında, Gölbaşı'nın kuzeyinde yine Doğu Anadolu Fayı'nda, Erzincan'da Güneysu, İzmir'de Tuzla fayı, Balıkesir'de Gökçeyazı segmenti korkutan fay hatları. Yakın gelecekte deprem üretebilir."

HATAY'DA HAVALİMANI PİSTİ YARILDI

Öte yandan DHA'da yer alan habere göre depremden etkilenen illerden Hatay´da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı´nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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