Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Son toplantıda pas geçen Fed'in bir sonraki adımı merak ediliyor. Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD ekonomisinde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin ardından büyümeye yönelik endişelerin sınırlı da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fed faiz kararı küresel piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini fakat bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasının beklendiğini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayında Fed, faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.

        3

        FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...