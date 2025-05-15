Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?
Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Son toplantıda pas geçen Fed'in bir sonraki adımı merak ediliyor. Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD ekonomisinde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin ardından büyümeye yönelik endişelerin sınırlı da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Fed faiz kararı küresel piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini fakat bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasının beklendiğini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayında Fed, faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.
FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.