Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katındaki ev ve iş yerlerini su basması sonucu mahsur kalanlar AFAD, JAK ve AKUT ekiplerince botlarla bulundukları yerlerden alındı.

Ekipler ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında da mahsur kalan vatandaşları botlara bindirerek güvenli bölgelere sevk etti.

İlçe merkezinde yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

SELDEN İPLE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taşan dere nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalanların kurtarıldığı, bir vatandaşın da kız çocuğunu sırtında taşıyarak yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.

SEL ORTASINDA MAHSUR KALDI

Artvin'in Arhavi ilçesinde de sağanak nedeniyle Kapisre Deresi'nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. İlçede bir sitenin bahçesinde sel suları ortasında mahsur kalan kişi, elinde tuttuğu şemsiye ile kurtarılmayı bekledi. O anlar da çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, o anları kayda Hasan Aslıbay, mahsur kalan vatandaşa "Çok kötü taştı. Yağmur da hiç dinmedi, Allah yardımcın olsun, Allah kurtarsın amca" dediği duyuluyor.

GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bu arada Rize'de sağanağın etkili olduğu Ardeşen'de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü'nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.

2 KÖY BOŞALTILDI, 9 KİŞİ KURTARILDI

Rize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

Selden etkilenen Rize'nin Fındıklı ilçesindeki son durumu aktaran İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin de su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.