Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe ediliğini kaydederken, Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Sel felaketinden insanlar kadar diğer canlılar da etkilendi. Reuters tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, Okayama'da bir atın kurtulmak için çatıya çıktığı görüldü.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor. Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.