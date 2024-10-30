Felçli yavru ceylanın iyileşmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri seferber oldu

"TEDAVİSİ SONUÇ VERDİ, HAREKET KABİLİYETİNİ KAZANDIĞI GÖRÜLDÜ"

​Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, ceylanların kendileri için çok değerli olduğunu ve popülasyonlarının artırılması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.