EuroLeague finali 2025: Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague Finali için heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Sarı lacivertliler, Panathinaikos'u mağlup ederek adını finale yazdırdı ve şampiyonluk yolunda sadece bir engel kaldı. Fenerbahçe, finalde Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, dev finalin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Monaco - Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi...
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarih yazmaya hazırlanıyor. Panathinaikos karşısında elde ettiği kritik galibiyetle finale yükselen sarı lacivertli ekip, Abu Dabi’de oynanacak dev finalde Fransız temsilcisi Monaco’ya karşı parkede olacak. Basketbol tutkunları, bu büyük karşılaşmayı canlı izlemek için geri sayıma başladı. Detaylar haberimizde...
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague finali; Monaco - Fenerbahçe Beko maçı bugün oynanacak. Şampiyonluk karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko final maçı S Sport ekranlarından canlı takip edilecek. Karşılaşmaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak.
Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
4. KEZ FİNALDE
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.
Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
F.BAHÇE'NİN 5 KUPASI VAR
Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi. Erkeklerde 2017'de Avrupa Ligi zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi'ni 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti. Fenerbahçe Beko, kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.
TÜRK BASKETBOLUNA AVRUPA'DA 17. KUPAYI KAZANDIRMAK İÇİN PARKEDE!
Sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.
Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.