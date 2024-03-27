Ferhan Şensoy kaç yaşında öldü? Ferhan Şensoy kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Ferhan Şensoy, Türk tiyatrosuna damga vuran bir yazar, oyuncu ve yönetmendir. Kendine has mizah anlayışı, zeki diyalogları ve toplumsal eleştirileriyle bezeli oyunlarıyla tanınan Şensoy, tiyatro sahnesinde unutulmaz izler bırakmıştır. Kariyeri boyunca pek çok önemli esere imza atan ve sahne sanatlarını yeni bir boyuta taşıyan Şensoy, yaşamı boyunca sanata adanmış bir hayat sürdürmüştür. Ancak bu parlak kariyer, Şensoy'un beklenmedik vefatıyla gölgeye düşmüştür. Bu yazımızda, Ferhan Şensoy'un yaşamından kesitler, başarıları ve vefatına dair detayları ele alacağız.

Ferhan Şensoy Kimdir?

Ferhan Şensoy, 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğretmen bir anne ve belediye başkanı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Samsun'da başladığı Şensoy, daha sonra eğitimine İstanbul'daki prestijli Galatasaray Lisesi'nde devam etti ancak lise eğitimini Çarşamba Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren edebiyata olan ilgisiyle dikkat çeken Şensoy, ilk yazılarını 1969 yılında edebiyat dergilerinde yayımlayarak sanat dünyasına adım attı.

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Sanat yolculuğu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelenen skeçlerle devam eden Şensoy, 1971'de Grup Oyuncuları ile sahne aldığı profesyonel tiyatro performansıyla oyunculuk kariyerine başladı. Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimi alarak uluslararası deneyim kazanan sanatçı, Montreal'de "Ce Fou De Gogol" adlı eseriyle En İyi Yabancı Yazar ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda "Dur Konuşma Sus Söyleme" adlı oyunuyla sahneye çıkan Şensoy, TRT ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu için skeçler yazdı ve televizyonda da rol aldı. Kısa sürede tanınan Şensoy, 1978'de yayımlanan "Kazancı Yokuşu" kitabı ve "Kızını Dövmeyen Dizini Döver" filmiyle sinema dünyasına adım attı.

1980 yılında kendi tiyatrosu Ortaoyuncular'ı kuran Şensoy, "Şahları da Vururlar" gibi önemli oyunlara imza attı ve birçok ödül kazandı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda "Keşanlı Ali Destanı"nı sahneye koyan sanatçı, aynı zamanda çeşitli oyunları Türkçeye çevirdi ve yönetti. Sanatçının hayatı, Derya Baykal ile olan evliliği ve iki kız çocuğu sahibi olmasıyla da zenginleşti. Ferhan Şensoy, "Soyut Padişah", "İstanbul'u Satıyorum" ve "Ferhangi Şeyler" gibi eserleriyle tiyatro sahnesinde fark yarattı ve birçok ödüle layık görüldü. 1989'da Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan sanatçı, tarihi Ses Opereti'ni restore ederek yeni bir sanat mekânı yarattı. REKLAM Sanat hayatına sinema ve televizyon çalışmalarıyla devam eden Şensoy, "Pardon" filmi ve "Aşkımızın Son Durağı" gibi oyunlarla sanatını sürdürdü. Avustralya'da sahnelenen oyunları ve aldığı Mizah Üretenler Derneği En İyi Senaryo Ödülü gibi başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Ferhan Şensoy, sanatıyla yaşamını süsleyen, unutulmaz bir tiyatro ustası olarak hafızalarda yer ediniyor.