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Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, karantina günlerinde Yeşilçam'la moral buluyor. Severek izlediği filmlerin sahnelerine, kendi çektiği sahneleri ekleyerek montajlayan Göçer, son olarak Ömür Gedik'le çektiği video ile büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden çok sayıda "Devamı gelsin" yorumları gelen Göçer, "Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çektiği ve kurguladığı videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan Ferhat Göçer, oyunculukta da başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.