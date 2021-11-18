PİŞTİ OLDULAR



Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk gelmişti.. Gülman'la pişti olan iş adamı, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demişti. Feryal Gülman ise yaptığı açıklamada, "Hala benim resmi kocam. Sevgilisiyle gördüm ve yeniden zina davası açabilirim" dedi.