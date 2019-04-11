Ferya Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular büyük merak konusu oldu. Bilim insanları uzun süren çalışmaların ardından bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın farklı ülkelerinden 200 bilim insanın olduğu ekipte bir Türk bilim insanı da vardı. EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel (43) Modelleme ve analiz Çalışma Grubu'nu yönetti. Görüntünün elde edilmesini sağlayan radyo teleskoplarını koordine eden iki profesörden biri. Feryal Özel, kara deliğin fotoğaflanmasının ardından ilk sözü, "Bu tatlı anı yaşamak çok uzun zaman aldı" olmuştur.

FERYAL ÖZEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Feryal Özel 27 Mayıs 1975 yılında doğmuş Türk astrofizikçidir.

Anne ve babası doktor olan Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini okul ikinciliği ve "Yüksek Onur Derecesi" ile almasının ardından, 1997'de Kopenhag "Niels Bohr Institute"'de fizik üzerine yüksek lisansını bitirdi. 2002 yılında da Harvard Üniversitesi'nde astrofizik üzerine doktorasını tamamlayan Özel, adının ilk kez 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük fikirler" listesine alınmasıyla tanındı. 2002 yılında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2005'te profesör olan Feryal Özel evli ve iki çocuk annesi olup, birçok ödül, takdir ve burs kazanmış, Türkiye ve dünya basınına haber olmuştur. Feryal Özel halen Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

FERYAL ÖZER ÖDÜL VE BURSLARI

Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Akademik Bursu

Hubble Doktora Sonrası Bursu 2002-2005

Değerli Bilim Adamı Ödülü, Daughters Atatürk Vakfı 2003

Keck Bursu, Institute for Advanced Study 2002

Van Vleck Bursu, Harvard Üniversitesi 1999

Kostrup Ödülü, Niels Bohr Enstitüsü 1.997

Niels Bohr Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu 1996-1997

1996 Uygulamalı Matematik Fakültesi Ödülü, Columbia Üniversitesi 1996

Fu Vakfı Bursu, Columbia Üniversitesi 1994-1996

CERN Araştırma Bursu 1.995

1992-1994 Türk Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursu 1992-1994