Festivalde saçılacak 8 ton mesir için mesai başladı

Bu gelenek bu inanış çok farklı, dünyada örneği olmayan 500 yıla yakın geçmişi olan hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli bir gelenek. İçerisinde şifa, sevgiyi ve barışı barındırıyor. Dernek olarak geleneğe en yakın şekilde mesir inanışını sürdürmeye çalışıyoruz. Mesir festivali Manisa'nın bir bayramı. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda festivallerin o şehre kazanımı çok önemlidir. Her kesime yönelik birçok faaliyetlerimiz olacak. Yabancı misafirlerimiz gelecek. Kültür alışverişinde bulunacağız. Ekonomik anlamda herkes bundan pay alacak" dedi.