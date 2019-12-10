Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün tepe yöneticilerine para aktardıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
8 ŞÜPHELIYE TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 13 şüpheliden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, 12’si Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği 12 şüpheliden 8’inin tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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