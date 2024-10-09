Feyza Civelek: Aldatıldım
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sevgilisinin ihanetine uğradığını söyledi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, Etiler'de görüntülendi.
Feyza Civelek; "Bugün izinliyim. Alışverişe geldim o yüzden. Her kadın boş zamanlarında alışveriş yapmayı sever" ifadelerini kullandı.
Alican Kurt ile uzun süredir aşk yaşayan Feyza Civelek, gazetecilerin evlilik sorusu karşısında ihanet itirafında bulundu.
Feyza Civelek; "Evlilik yok. Çünkü taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek güldü.