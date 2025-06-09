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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi Türkiye 2. hafta maçları ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

        Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi 2025: Milletler Ligi Türkiye 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025 belli oldu. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta Çin etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak? İşte, 2025 Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:54
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        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin etabının ilk maçında Fransa'yı 3-1, ikinci maçında Tayland'ı 3-0, üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Dördüncü maçında ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, ilk etabı 4'te 4 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlar ikinci haftada hata yapmak istemiyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi 2025…

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        2025 MİLLETLER LİGİ FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı. Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu ve sıralaması şu şekilde:

        Japonya: 12

        İtalya: 11

        Türkiye: 10

        Polonya: 10

        Brezilya: 8

        Almanya: 8

        Çin: 7

        Hollanda: 7

        Bulgaristan: 6

        Çek Cumhuriyeti: 4

        Dominik Cumhuriyeti: 4

        Fransa: 3

        Tayland: 3

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        MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Çin etabı geride kalırken gözler Türkiye’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

        Filenin Sultanları, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        18 Haziran 2025: 19.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran 2025: 19.30 / Kanada-Türkiye

        21 Haziran 2025: 19.30 / Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran 2025: 19.30 / Türkiye-Brezilya

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        ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

        Filenin Sultanları ligin üçüncü haftasında sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        9 Temmuz 2025: 21.30 / Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz 2025 21.30 / Çekya-Türkiye

        12 Temmuz 2025: 20.00 / Türkiye-İtalya

        13 Temmuz 2025: 21.00 / Sırbistan-Türkiye

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        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

        Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

        Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        Filenin Efeleri 1. hafta maç programı
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