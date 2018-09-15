Şinhua ajansının Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu'na (NDRRMC) dayandırdığı haberine göre, Luzon Adası'ndaki Cordillera bölgesinde, tayfun nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 2 acil durum yetkilisi hayatını kaybederken, Metro Manila'dan geçen Marikina Nehri'nde bir kız çocuğu boğuldu.

Polis, 19 yaşındaki Shaina Mae Laroco Pascua, 45 yaşındaki Grace Ganabe ve 9 ile 12 yaşları arasında değişen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayfun nedeniyle 4 kişinin yaralandığını kaydeden NDRRMC, Cordillera'da 40'dan fazla toprak kayması yaşandığını ve yetkililerin kapanan yolları açmaya çalıştığını bildirdi.

NDRRMC Başkanı Ricardo Jalad, rakamların yerel kaynaklara dayandığını ve ilerleyen saatlerde artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği tayfun nedeniyle ülkenin kuzeyinde 64 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydedildi.

Eğitime ara verilen bölgede çok sayıda uçak seferi ertelendi.

Saatteki hızı 170 kilometreye gerileyen Mangkhut Tayfunu nedeniyle Baguio şehrinde 6 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Filipinler'in meteoroloji merkezi PASAGA'dan yapılan açıklamada tayfunun şiddetinin azaldığı ve ülkeyi terk etmeye başladığı ancak sel ve heyelan tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Mangkhut tayfununun hızını azaltarak Hongkong'a, Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'a doğru ilerlediği bildirildi.

Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü bildirmişti.

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