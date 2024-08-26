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        Haberler Dünya Filistin, BRICS'e katılmak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        Filistin, BRICS'e katılmak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor

        BRICS Zirvesi, Ekim 2024'te Kazan'da düzenlenecek. Bu zirveye katılacak Filistin'in daha sonra BRICS'e katılmak için hazırlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:12
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        Filistin'den BRICS adımı
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        Rus devletine ait haber ajansı TASS'ın haberine göre Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Ekim 2024'te Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin ardından ülkesinin birliğe katılmak için adım atacağını söyledi.

        Nofal, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir oturumun tamamen Filistin'e ayrılacağı sözünü verdi” dedi.

        Putin’in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kazan’daki zirveye davet ettiğini hatırlatan Filistinli Büyükelçi davetin, Filistin’in “yaşamak ve gelişmek istediği mesajını” gösterdiğini söyledi.

        BRICS'İN OLUŞUMU

        Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

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        30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

        Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

        Rusya, BRICS Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak itibarıyla, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden devralmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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