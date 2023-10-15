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        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü - Dünya haberleri

        Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasını görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 00:25 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:25
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        Filistin Devlet Başkanı, Biden ile görüştü
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        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

        Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

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        Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

        İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Filistin
        #Biden
        #gazze
        #Mahmud Abbas
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