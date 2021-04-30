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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs’ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyeceklerini söyledi. Abbas, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık" dedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz
Abbas'tan Filistin seçimleri için Kudüs şartı
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AA

Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda 22 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abbas, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık" dedi.

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, Tel Aviv yönetiminin hükümet olmadığı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Filistin seçimlerine ilişkin kendilerine bir cevap vermekten kaçındığını belirtti. Abbas, Filistinli Liderler Toplantısı’nın seçimlerle ilgili gelişmeleri tartışmak ve nihai kararı almak için önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği’nin (AB) de İsrail'in Kudüs'te seçim yapma talebine yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını Filistin tarafına bildirdiğine dikkati çeken Abbas, “Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz. Batı Şeria’da olduğu gibi Kudüs’te de seçimleri yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"İSRAİL'İN GEREKÇELERİ KABUL EDİLMEYECEK"

Abbas, “Bugün İsrail’den hükümet olmadığı için Kudüs’te seçimlerin yapılmasına ilişkin bir cevap veremeyeceklerine dair mesajlar aldık.” dedi.

AA'nın haberine göre; İsrail’in gerekçelerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Abbas, “İsrail hala (Doğu) Kudüs’te seçimleri yapma konusunda bize izin vermemekte ısrarcı.” ifadelerini kullandı.

Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır’ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs’e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı.

İsrail’in AB temsilcilerine Doğu Kudüs değil Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına izin vereceği yönünde mesaj verdiğini ifade eden Abbas, İsrail’in ayrıca ABD ve bazı Arap ülkeleri üzerinden Filistin yönetimine seçimlerle ilgili, “Sevgili komşularımız Kudüs hakkında size cevap veremeyeceğimiz için üzgünüz. Çünkü karar verecek bir hükümetimiz yok.” mesajı verdiğini söyledi.

Bu akşam Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın başkanlığı ve Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla Filistin seçimlerini görüşmek üzere düzenlenen toplantıdan henüz net bir karar çıkmadı.

Halen devam eden toplantının sonuç bildirgesiyle seçimlere ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.

Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimince yapılan Filistinli Liderler Toplantısı’na katılmayacaklarını ve seçimlerin ertelenmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Ofisi tarafından düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı’na Abbas’ın yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyeleri, Fetih hareketi merkez konsey üyeleri, Filistinli fraksiyon temsilcileri, Filistin güvenlik güçleri başkanları ile Filistin yönetimi temsilcileri katılıyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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