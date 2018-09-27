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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada, Kudüs'ün satılık olmadığını ve Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Yahudi Ulus Devlet Yasasının ırkçı bir yasa olduğunu ve iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını belirten Abbas, "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve ırkçı bir devlet kurulmasına neden olacaktır." dedi.

27.09.2018 - 21:44 | Güncelleme: AA

Devlet Başkanı Abbas, 73'üncü BMGK'da yaptığı konuşmada, İsrail'in yanı sıra ABD yönetimini hedef alan sert açıklamalar yaptı.

İsrail Meclisi tarafından temmuz ayında çok az bir oy farkla kabul edilen "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı kınayan Abbas, bu yasanın İsrail vatandaşı ve İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan Filistinlilere karşı ayrımcılığı yasallaştırdığını belirtti.

Yahudi Ulus Devlet Yasasının ırkçı bir yasa olduğunu ve iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını belirten Abbas, "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve ırkçı bir devlet kurulmasına neden olacaktır." dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTINI OYUYOR"

Konuşmasının büyük bir bölümünü ABD yönetimine dönük eleştirilere ayıran Abbas, ABD'nin barış girişimini sabırla beklediklerini ancak Washington'un süreçteki rolü ve taahhüdüyle tamamen çelişen kararlar ve eylemlere imza attığını söyledi. 

ABD yönetiminden Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararın yanı sıra, Filistinlilerle yardımların kesilmesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine yönelik kararlarını yeniden gözden geçirerek iptal etmesini isteyen Abbas, "Bu tür kararlar iki devletli çözümün altını oyuyor." diye konuştu.

Washington yönetiminin çok fazla İsrail'den yana olduğunu belirten Abbas, ABD'nin Filistin-İsrail meselesinde tek başına ara bulucu olmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

"Kudüs satılık değildir. Filistin halkının hakları pazarlık konusu yapılamaz." cümlelerini kuran Abbas, bölgeye barış gelmesinin yolunun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini, aksi halde bölgeye barış gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Filistin halkının çok fazla kurban verdiğini ifade eden ve Filistin halkının barışa inanmaya devam edeceğini kaydeden Abbas, "Müzakereye karşı değiliz ve hiçbir zaman müzakere önerisini reddetmedik. Barış için elimizi uzatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

 

 

 

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