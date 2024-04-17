Filistin'in tam üyeliği BMGK'da oylanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacak.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, karar tasarısının Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlandığını bildirdi.

Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyor.

AA'nın haberine göre; tasarının 18 Nisan'da BMGK'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor.

Ancak, ABD yönetimi üyelik gündeme geldiğinde veto sinyali vermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'da 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 "evet" oyu alması gerekiyor.

Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kurulu'na sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.