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        Haberler Dünya Filistin'in tam üyeliği BMGK'da oylanacak

        Filistin'in tam üyeliği BMGK'da oylamaya sunulacak

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacak. Tasarının 18 Nisan'da BMGK'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 06:44 Güncelleme: 17.04.2024 - 06:44
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        Filistin'in tam üyeliği BMGK'da oylanacak
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacak.

        Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, karar tasarısının Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlandığını bildirdi.

        Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyor.

        AA'nın haberine göre; tasarının 18 Nisan'da BMGK'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor.

        ABD VETO SİNYALİ VERDİ

        Ancak, ABD yönetimi üyelik gündeme geldiğinde veto sinyali vermişti.

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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        Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'da 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 "evet" oyu alması gerekiyor.

        Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kurulu'na sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

        FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

        Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyi'nde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

        Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

        Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

        BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

        BMGK'ya üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

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