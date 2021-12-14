Filistin ve ABD arasında üst düzey görüşme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Filistin lideri Abbas, ABD Dışişleri Müsteşarı'yla görüştü
ABONE OL

Abbas, ABD Dışişleri Müsteşarı ile İsrail'in "iki devletli çözümü baltalayan uygulamalarını" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile İsrail'in iki devletli çözümü ihlal eden uygulamalarını görüştüğü bildirildi.

Filistin lideri Abbas, ABD Dışişleri Müsteşarı'yla görüştü
Filistin ve ABD arasında üst düzey görüşme
0:00 / 0:00
AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, resmi temasları kapsamında Filistin'e gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland'ı Ramallah'taki Devlet Başkanlığı konutunda kabul etti.

Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abbas, ABD'li yetkiliye, İsrail'in iki devletli çözümü ihlal eden tek taraflı uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Abbas, İsrail'in söz konusu uygulamalarına son vermesi ve uluslararası meşru kararlar temelinde gerçek bir siyasi süreci başlatmak için iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Filistin lideri ayrıca ABD ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkilerin önündeki engellerin üstesinden gelmek için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamayla ABD'ye, "İsrail'in Kudüs'te uyguladığı etnik temizliğin ve Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulması için müdahil olması" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplum ve ABD yönetiminden, Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi için İsrail'i müzakerelere geri dönmeye ve uluslararası barışı kabul etmeye zorlaması istendi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğunu en kısa sürede yeniden açmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, perşembe günü Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'yi kapsayan turuna başlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda'da 4 partili koalisyon dönemi
DÜNYA Hollanda'da 4 partili koalisyon dönemi
Son dakika: Tunus'ta erken seçim kararı
DÜNYA Tunus'ta erken seçim kararı
Kanada Omicron varyantından 'ciddi derecede endişeli'
DÜNYA Kanada Omicron varyantından 'ciddi derecede endişeli'
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan kritik Ermenistan açıklaması
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan kritik Ermenistan açıklaması
ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 kişi öldü
DÜNYA ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 kişi öldü
İki ülke arasında ilk: İsrail başbakanı BAE'de
DÜNYA İki ülke arasında ilk: İsrail başbakanı BAE'de
Son dakika: Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi
DÜNYA Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi
Son dakika: Londra'da Omicron alarmı!
DÜNYA Londra'da Omicron alarmı!
Son dakika: ABD'de felaketin ardından
DÜNYA ABD'de felaketin ardından
Taliban'dan ABD'ye "iyi ilişkiler" mesajı
DÜNYA Taliban'dan ABD'ye "iyi ilişkiler" mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.