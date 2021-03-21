Fetih, Hamas ile ortak liste oluşturmayacak 0:00 / 0:00

AA

Filistin resmi televizyonuna konuşan Rucub, Hamas ile ortak liste oluşturma konusunun görüşülmediğini, Fetih Merkez Komitesinin kararının geniş bir ulusal cephe kurmak olduğunu ifade etti.

"Hiçbir gruba ortak liste konusunu açmadık seçimlere yalnız başımıza gireceğiz." diyen Rucub, Fetih Merkez Komitesinin adaylarını belirlemek üzere gelecek cuma toplanacağını dile getirdi.

Rucub, şunları söyledi:

"İşgal güçlerinin seçimleri iptal etmesine izin vermeyeceğiz. Adaylık ve seçmenlik konusunda Kudüslülerin katılımına ilişkin tavrımız sabittir. İsrail'in, Kudüs'te seçim yapılmasını kabul etmemesi durumunda bizler seçim sürecini işgalle bir çatışma ve savaş olarak görürüz"

ÜLKEDE 15 YIL SONRA İLK SEÇİM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

AA'nın haberine göre; kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını ifade etmişti.