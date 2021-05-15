Filistinli Hristiyanlardan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Filistinli Hristiyanlardan İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek

Filistinli Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırı ve baskınlarına maruz kalan tarihi Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek ziyaretinde bulundu

Filistinli Hristiyanlardan İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek
Filistinli Hristiyanlardan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek ziyareti
0:00 / 0:00
AA

İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'da protesto eylemlerinin düzenlendiği sırada Şeyh Cerrah Mahallesi girişleri İsrail güçlerince bir süreliğine kapatıldı.

Kudüs'teki kiliselerde görevli din adamlarının da yer aldığı bir grup Hristiyan ise İsrail saldırılarının odağındaki Şeyh Cerrah Mahallesine yürüyerek, bölge sakini Müslümanlarla dayanışma gösterdiler.

Kudüslü Hristiyan gruba, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyleyen Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna öncülük etti.

"ŞEYH CERRAH MAHALLESİ, ARTIK DÜNYA KAMUOYUNUN DAVASI HALİNE GELDİ"

AA'nın haberine göre; Filistin halkının tek millet olduğu ve acılarının paylaşıldığına işaret eden Hanna, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin artık dünya kamuoyunun davası haline geldiğini ifade etti.

Hanna, daha önce de basına yaptığı açıklamalarda, dini mercilerin Filistin halkını savunmada ve radikalizm ile ırkçılığın önüne geçmede net bir rol üstlenmesi temennisinde bulunmuştu.

Arap basınının geniş yer verdiği ziyarette Hristiyan heyet, İsrail'in saldırgan eylemlerine tepkilerini dile getirerek, barış şehri Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan şiddet olaylarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına vurgu yaptı.

Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade eden Hristiyan heyeti, uluslararası topluma yaşanan şiddet olaylarının durması için müdahale etme çağrısı yaptı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye çağrı: İsrail'in saldırılarını durdurun
DÜNYAFilistin Başbakanı'ndan BM'ye çağrı
Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı
DÜNYADoğu Kudüs’te meydana gelen olaylarda 12 Filistinli ...
Filistin Yönetimi: ﻿ABD'nin sessizliği Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı
DÜNYAFilistin Yönetimi: ﻿Katliamların sebebi ABD'nin ...
Suriye'den İsrail'e saldırı!
DÜNYASuriye'den İsrail'e saldırı!
İç ve dış tepkilere rağmen ABD İsrail'i savunmaya devam ediyor
DÜNYAİç ve dış tepkilere rağmen ABD İsrail'i savunmaya ...
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
DÜNYADSÖ'den zengin ülkelere çağrı
İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde onlarca bina yerle bir oldu
DÜNYAİsrail'in saldırılarında Gazze'de onlarca bina ...
İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti
DÜNYAİsrail'in Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesi ...
Çin'den ABD’ye "zorlayıcı diplomasi" suçlaması
DÜNYAÇin'den ABD’ye "zorlayıcı diplomasi" suçlaması
Zayn Malik: ‘‘Filistin halkının yanındayım.’’
DÜNYAZayn Malik’ten Filistin’e destek