9 çocuk annesi Hitem Esed (38) Trabzon’a nasıl sığındığını anlattı. Enis Yıldırım'ın haberine göre Libya’da yaşayan Hitem Esed iç karışıklığın çıkmasının ardından Suriye’ye sığındığını belirterek “Ama bir anda kendimi Suriye’de patlak veren iç savaşın içinde buldum. Sürekli Halep’in içinde dolaşıyorduk. Yer değiştiriyorduk. Sürekli bomba sesleri duyuyorduk. Çocuklarım için Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Çare Türkiye’ye kaçmaktaydı. 5 yıl önce Gaziatep’ten kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yaptım. 3 yıl Gaziantep’te kaldım. 2 yıldır Trabzon’da yaşıyorum” dedi.



EN GÜVENLİ YER MUTFAKTI



Savaşta aile üyelerinin çoğunu kaybettiğini, çoğunun da cezaevinde olduğunu belirten Esed, eşinin Trabzon’da terzilik yaparak geçimlerini sağladığını söyledi. Türkiye’den ayrılmayı düşünmediklerini belirten Hitem Esed, “Beşar Esed Suriye’de olduğu sürece dönemeyiz, yoksa ülkeme dönmeyi çok isterim. Ama artık kan içerisinde yaşamak istemiyorum. Bomba atıldığında hep birlikte mutfağa geçiyorduk. En güvenli yer mutfağımızdı” diye konuştu.

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