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Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu’nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı

Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu’nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı
12 yıl çalıştı, Samanyolu'nu fotoğrafladı
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DHA

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı.

DHA'nın haberine göre JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.

Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI

Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsadı.

Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.

Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğu “astroanarchy.blogspot.com”da paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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