Türkiye'nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek bugün Londra'da hakim karşısına çıkacak. The Guardian gazetesi, Talip Büyük ve Ali Çelik isimli kişilerin de iade talebi kapsamında duruşmaya çıkacağını, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek iade davasında hazır bulunacağını yazdı. Duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği belirtiliyor.

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle 25 Ekim 2015'te 18 şirketine el konulan Akın İpek'in, 30 Ağustos 2015'te Londra'ya gittiği belirlenmiş, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

Bugün iade talebiyle duruşması görülecek olan firari İpek'in kaçma ihtimaline karşı İngiltere tarafından önlemler alınmış, pasaportuna el konuşmuş, İngiltere'den ayrılması, evinden başka bir yerde geceyi geçirmemesi, telefonunu 24 saat açık tutmasına hükmedilmişti.

24 Mart 2014'te Londra'da Koza LTD isimli şirketi kuran İpek, Ankara'da devam eden 2 önemli davanın sanıkları arasında yer alıyor.

İpek, 45 sanıklı Koza-İpek Holding davasında "Terörizmin finansmanı, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi usul kanununa muhalefet, Güveni kötüye kullanmak, Özel belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İpek, iadesi talep edilen FETÖ çatı davasında da ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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