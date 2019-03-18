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İmar Barışı fırsatçılarının, Antalya'da özellikle denize yakın hazine arazilerini sahiplenmek için buralara kaçak yapı yapıp, 'Yapı Kayıt Belgesi' başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Müfettişler, uydu görüntüleriyle arazilerin 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrası halini ortaya çıkardı.
SON BAŞVURU 15 HAZİRAN
DHA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019'a kadar yapılacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor.
HAZİNE ARAZİSİNE KAÇAK YAPI
Bu belge, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan yapılar için geçerli olmayacak. Antalya'da birçok fırsatçının, 1 Ocak 2018'den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaparak, hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı belirlendi.
Manavgat yüzde 13.2, 19 bin 152 adet.
Kepez yüzde 12.7, 18 bin 427 adet.
Alanya yüzde 9.4, 13 bin 641 adet.
Muratpaşa yüzde 7.8, 11 bin 320 adet.
Serik yüzde 6.5, 9 bin 435 adet.
Kemer yüzde 6.3, 9 bin 145 adet.
Aksu yüzde 6.2, 9 bin adet.
Konyaaltı yüzde 5.6, 8 bin 130 adet.
Kaş yüzde 5.3, 7 bin 695 adet.
Gazipaşa yüzde 4.9, 7 bin 115 adet.
Kumluca yüzde 4.9, 7 bin 115 adet.
Korkuteli yüzde 4.5, 6 bin 534 adet.
Döşemealtı yüzde 3.3, 4 bin 794 adet.
Gündoğmuş yüzde 2.8, 4 bin 68 adet.
Finike yüzde 2.2, 3 bin 197 adet.
Elmalı yüzde 1.9, 2 bin 763 adet.
Demre yüzde 1.1, 1602 adet.
Akseki yüzde 1, 1450 adet.
İbradı yüzde 0.3, 450 adet.
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